Две номинации Панарина и «Везина» для Василевского: какие российские хоккеисты претендуют на индивидуальные награды НХЛ

В Национальной хоккейной лиге объявлены все номинанты на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата. В списки претендентов попали и два россиянина. Артемий Панарин может получить «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» как лучший игрок по версии журналистов и хоккеистов, а Андрей Василевский — подтвердить свой статус сильнейшего вратаря и вновь взять «Везина Трофи». Между тем один трофей уже достался Александру Овечкину, который был признан лучшим снайпером в девятый раз.

Артемий Панарин — «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Артемий Панарин в свой первый же сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс» может стать обладателем сразу двух престижных призов НХЛ. Он вошёл в число номинантов «Харт Мемориал Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» — награды лучшему игроку регулярного чемпионата по версии журналистов и самих хоккеистов. В обоих случаях с ним будут соперничать Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

В этом сезоне Панарин проделал путь от свободного агента до незаменимого игрока в команде. Нападающий стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс» с 95 баллами и в неполный сезон обновил свои лучшие карьерные показатели по голам и передачам. При этом особенно хорош Панарин был в игре с равными составами — с 71 очком он стал лучшим в лиге по этому показателю. В 69 матчах Артемий лишь 15 раз не отмечался результативными действиями, и 12 таких игр закончились для «Рейнджерс» поражением.

Препятствием к завоеванию одного из двух призов может стать тот факт, что нью-йоркцы формально так и не вошли в число участников Кубка Стэнли на момент остановки сезона. Лишь благодаря тому, что был введён квалификационный раунд, «Рейнджерс» во главе с Панариным продолжит сезон. Но их отставание было ничтожным, так что россиянин вполне мог бы вытащить команду в плей-офф, что стало бы его главным аргументом.

За Драйзайтля говорит его статистика — он набрал 110 очков и стал недосягаем в гонке бомбардиров. Леон затмил одну из главных звёзд НХЛ, Коннора Макдэвида, а это само по себе весомое достижение. Немец забрасывал шайбы за «Эдмонтон», пока канадец залечивал травму, что было критически важно для команды в тот момент.

В пользу Маккиннона говорит его незаменимость для «Колорадо», который, в отличие от «Рейнджерс», почти взобрался на вершину по итогам регулярного чемпионата. Канадский хоккеист набрал 93 балла, в то время как его ближайший партнёр по команде Кейл Макар — лишь 50. Маккиннон был не только опасен у чужих ворот, но и полезен в своей зоне, при этом он набрал всего 12 штрафных минут.

Андрей Василевский — «Везина Трофи»

В этом году у вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского есть шанс во второй раз подряд стать обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Он вошёл в число трёх номинантов вместе с Тууккой Раском («Бостон Брюинз») и Коннором Хеллебаком («Виннипег Джетс»). Последним, кто признавался лучшим два сезона подряд, был Мартин Бродёр в 2007-м и 2008-м.

Все основания для победы у Василевского есть. Он стал соавтором 35 побед своей команды — для вратарей это лучший результат в этом сезоне. Он непосредственно принимал участие в невероятной серии «Тампы» из 21 матча без поражений в основное время и в итоге стал третьим среди голкиперов по времени, проведённому на льду. Эксперты NHL Network уже признали Василевского лучшим, но теперь его должны отметить генеральные менеджеры.

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Но и у других номинантов достижений более чем достаточно. Раск уже стал обладателем «Уильям М. Дженнингс Трофи» наряду с Ярославом Галаком — этот трофей вручается вратарям, чьи команды пропустили меньше всего шайб. Пять раз финн отстоял свои ворота на ноль. Хеллебак же был незаменим для «Виннипега». Он отыграл в 58 матчах и совершил самое большое количество сейвов среди всех голкиперов. В шести матчах американец оформил «сухарь».

При этом нельзя не отметить, что в число номинантов не вошёл ещё один российский голкипер, Антон Худобин. На первый взгляд, вратарь «Даллас Старз» действительно не вписывается в эту компанию, так как даже у себя в команде он не является первым номером и в основном подменяет Бена Бишопа.

Худобин провёл 30 матчей и принёс 16 побед — для «Везина Трофи» этого действительно мало. Однако именно уроженец Усть-Каменогорска стал лидером регулярки по проценту отражённых бросков — ровно 93%. Он совсем немного выиграл у Раска, обошёл Хеллебака и оставил далеко позади Василевского. Вместе с Бишопом Худобин всерьёз претендовал на «Уильям М. Дженнингс Трофи», но уступил семь шайб Раску и Галаку.

Александр Овечкин — «Морис Ришар Трофи»

Одному российскому хоккеисту уже достался приз НХЛ по итогам регулярного сезона — Александр Овечкин в очередной раз получил «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер. Никому не удавалось получить больше двух таких наград, а нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сделал это в девятый раз.

Правда, в минувшем сезоне поделить «Морис Ришар» пришлось с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». Оба хоккеиста забросили 48 шайб и обошли на одну Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйплс Лифс». При этом Овечкин провёл 68 матчей, а чешский форвард — на два больше.

По итогам плей-офф у россиян будет шанс сразиться ещё и за «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку в Кубке Стэнли. В этот раз на него сможет претендовать больше хоккеистов, чем обычно, так как сезон продолжается сразу для 24 команд вместо привычных 16.