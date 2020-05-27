24 команды в плей-офф, матчи в двух городах, тесты дважды в неделю: НХЛ решила возобновить сезон розыгрышем Кубка Стэнли

Руководство НХЛ совместно с членами профсоюза хоккеистов и игроками лиги определило формат, в котором пройдёт оставшаяся часть сезона, прерванная из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат завершён досрочно, а борьбу за Кубок Стэнли начнут 24 команды. Предполагается, что все оставшиеся матчи пройдут в двух городах, которые будут названы позднее. Перед возобновлением тренировок значительная часть игроков и клубного персонала будут обязаны провести 14 дней на карантине и сдать тесты на COVID-19, после чего их будут повторно проверять дважды в неделю. Что известно о возобновлении сезона в НХЛ — в материале RT.

С тех пор, как сезон в Национальной хоккейной лиге был прерван из-за пандемии коронавируса, прошло два с половиной месяца. За это время проведение ряда спортивных соревнований уже возобновилось, другие пока только готовятся к этому. В Соединённых Штатах, где количество выявленных случаев заболевания COVID-19 перевалило за 1,68 млн, а число умерших от осложнений инфекции приближается к 100 тыс., речь о полноценном восстановлении спортивной жизни пока не идёт. Однако в большинстве профессиональных лиг продолжают надеяться на то, что приостановленные сезоны удастся спасти.

В НХЛ ради этого решили изменить формат проведения Кубка Стэнли. Исполком Ассоциации игроков НХЛ одобрил план проведения плей-офф с участием 24 команд вместо привычных 16. За эту идею проголосовали представители 29 клубов из 31 — против выступили только «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Позднее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что руководство лиги совместно с профсоюзом хоккеистов согласовало план завершения сезона.

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Регулярный чемпионат решено закончить досрочно, сразу перейдя к розыгрышу Кубка Стэнли. Участники плей-офф определены по проценту набранных очков от их максимально возможного количества, которое зависит от числа сыгранных матчей. Отсечкой для этого выбрано 12 марта — в этот день о паузе в регулярном чемпионате было объявлено официально. Борьбу за титул продолжат по 12 команд из Западной и Восточной конференций, а остальные на лёд уже не выйдут.

В первом круге Кубка Стэнли сыграют команды, имеющие посев с пятого по 12-й. Они проведут серии до трёх побед и определят восьмерых участников второго круга. Там их будут ждать по четыре лучшие команды из каждой конференции. Пока будет продолжаться первый круг, они не будут оставаться без дела — для них предусмотрен небольшой круговой турнир, который определит посев во втором раунде и поможет игрокам набрать форму к более ответственным матчам.

В Восточной конференции в первом круге сыграют следующие пары: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс», в то время как «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» сыграют друг с другом.

В Западной конференции сойдутся «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс», «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» и «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс». Параллельно «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» будут в матчах друг с другом распределять номера посева.

При этом, как сообщает официальный сайт НХЛ, комитет по возобновлению сезона ещё не принял решение относительно длительности серий первого и второго раундов плей-офф. Также остаётся под вопросом и принцип определения пар второго раунда: исходя из посева или по сетке. Известно лишь, что финалы конференций и главное противостояние за Кубок Стэнли пройдут в привычном формате — до четырёх побед.

При этом матчи будут проводиться без зрителей и не на домашних аренах клубов, а в определённых городах, чтобы избежать лишних логистических проблем. По словам Гэри Беттмэна, в НХЛ рассматривают вариант задействовать всего два города — по одному для каждой конференции. Высокие шансы принять почти половину матчей будут у Лас-Вегаса из-за большого количества гостиниц в городе. Также в числе кандидатов — Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Кроме того, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил свой штат открытым для тренировок спортивных клубов, так что самый большой город в США тоже сможет претендовать на проведение матчей.

«Я хочу подчеркнуть, что здоровье и безопасность игроков, тренеров, сотрудников и общества являются приоритетом. Риск исключать никогда нельзя, но по мере нашего планирования безопасность и здоровье оставались главным приоритетом. Так будет и впредь. Позвольте мне уверить вас, что главной причиной нашего решения стали болельщики, которые в большом количестве говорили о желании закончить сезон. Игроки и команды также дали чётко понять, что хотят играть и довести сезон до логического завершения», — заявил Беттмэн.

AFP

© BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Точные сроки проведения Кубка Стэнли пока не определены, как и даты, когда хоккеисты смогут приступить к тренировкам. По некоторым данным, турнир может возобновиться 15 июля. Пока что в НХЛ действует так называемая первая фаза переходного периода, во время которой игрокам предписано соблюдать самоизоляцию. Но лига уже приняла меморандум по второй фазе, которая должна начаться в первых числах июня. На этой стадии команды смогут проводить тренировки, пускай и со многими ограничениями.

Так, в занятиях на клубных базах смогут принимать одновременно только до шести человек, при этом тренеры и персонал клуба принимать участие не должны. Всё время за пределами ледовых площадок и спортивных залов игроки будут обязаны носить маски. Им будет запрещено пользоваться общественным транспортом и такси, чтобы добраться до арен.

Прежде чем приступить к тренировкам, значительная часть хоккеистов должна будет провести две недели на карантине. За двое суток до возвращения на лёд игроки будут сдавать тесты на коронавирус. Следующие проверки будут проходить два раза в неделю. Участие в тренировках на второй стадии будет добровольным.

За пределами США и Канады остаются около 17% игроков, и это создаёт дополнительную сложность для возобновления сезона, так как у многих хоккеистов пока нет возможности вернуться в расположения своих клубов. Даже между этими североамериканскими странами границы остаются закрытыми как минимум до 21 июня, хотя для профессиональных спортсменов в США всё-таки сделали исключение и их будут пускать на территорию страны. Проблемой для иностранных хоккеистов могут стать также истекающие сроки рабочих виз — у многих европейцев они рассчитаны до середины лета, в то время как розыгрыш Кубка Стэнли может растянуться до осени.