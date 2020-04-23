Мысли о завершении карьеры, олимпийские мечты и ожидание второго сына: о чём рассказал Овечкин в интервью Абросимовой

Александр Овечкин признался, что после окончания карьеры намерен вернуться на родину. Об этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил в интервью генменеджеру сборной России по баскетболу Светлане Абросимовой. Однако хоккеист успокоил болельщиков, сказав, что собирается провести на льду ещё несколько лет. Нападающий также отметил, что до сих пор мечтает о победе на Олимпийских играх, и рассказал, как проводит время на карантине.

«Дома находиться — кайф, но моё любимое дело — хоккей»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает находиться на карантине с максимальной пользой для себя и болельщиков. Прославленный хоккеист успевает не только тренироваться и проводить время с семьёй, но и принимает участие в различных интересных беседах.

Так, на днях россиянин пообщался с легендарным Уэйном Гретцки, который долгие годы удерживает звание лучшего бомбардира в истории НХЛ с 894 голами. Многие верят, что именно 34-летний Овечкин, пока забросивший в матчах Национальной хоккейной лиги 706 шайб, сумеет догнать канадца.

А в среду, 22 апреля, Александр вышел в прямой эфир в Instagram бывшей баскетболистки сборной России, а ныне генерального менеджера команды Светланы Абросимовой. Хоккеист более 50 минут отвечал на вопросы коллеги по спортивному цеху и рассказал ей немало интересного.

Разумеется, началась беседа с самой насущной темы — пандемии коронавируса и вынужденного карантина. Хоккеист признался, что особой паники в Вашингтоне нет, но все стараются сидеть дома. Однако он вместе с одноклубником Евгением Кузнецовым и личным тренером находит возможность, чтобы поиграть в футбол на открытой площадке.

«Дома находиться — кайф, но моё любимое дело — хоккей, я скучаю по нему. Даже жена говорит, что скучает. Думаю, неделя — десять дней уйдёт, чтобы прийти в более-менее нормальную форму, поскольку ты всё равно занимаешься не так усердно, как перед сезоном. А тут поддерживаешь форму, чтобы, когда тебе сказали, что сезон начнётся, условно, через три недели, ты не был в разобранном состоянии», — заявил Овечкин.

Каждому игроку «Вашингтона» выслали специальную программу для занятий, которую россиянин обсуждает со своим персональным тренером. Что же касается питания, то спортсмен признался, что ничего не изменил в собственном рационе и продолжает есть «всё подряд», тем более его супруга хорошо готовит и регулярно балует одного из лучших бомбардиров НХЛ различными блюдами.

Помимо вкусной еды на карантине Овечкин получает удовольствие от общения с семьёй. Кроме того, Александр подтвердил, что его жена ждёт второго ребёнка — тоже мальчика. Старший сын трёхкратного чемпиона мира Сергей появился на свет в августе 2018-го.

«Отцу пришлось бросить работу и заниматься мной»

Немало интересного форвард «Вашингтона» рассказал о своём становлении в спорте. По словам Александра, он поздно пришёл в хоккей и в восемь лет едва стоял на льду. Его отец бросил работу ради занятий с сыном и положил на это «много здоровья и сил».

Но все усилия не пропали даром, и в 2001-м Овечкин в возрасте 16 лет дебютировал в российской Суперлиге. На тот момент Александру, который по действующему контракту с «Вашингтоном» получает $9,5 млн в год, установили оклад в $1 тыс.

«Бонусов у нас не было. За победу первое время молодым ничего не давали вообще. А потом, когда я подписал полноценный контракт, уже появились бонусы. В США контракт новичка у меня был вообще минимальный — $800 тыс., и мне нужны были определённые бонусы, чтобы получить какие-то деньги. Три года подряд я выполнял всё», — вспоминал Овечкин.

Однако в «Вашингтоне» талантливый россиянин быстро стал своим и уже в январе 2010-го впервые получил капитанскую повязку. По признанию форварда, поначалу он боялся говорить что-либо одноклубникам, но они помогли ему адаптироваться в новой роли. Александр также рассказал, что находится со всеми партнёрами по команде в хороших отношениях, хотя по понятным причинам больше общается с соотечественниками.

Овечкин отметил, что в «Вашингтоне» ему нравилось всё, кроме результатов команды. Долгое время «Кэпиталз» не удавалось пробиться дальше второго раунда Кубка Стэнли. Постоянные неудачи в плей-офф даже заставили россиянина задуматься о смене команды. После очередного досрочного вылета в 2017-м многие его партнёры так и поступили. Но затем «Вашингтону» удалось «выстрелить» и завоевать, наконец, долгожданный трофей.

«В тот момент мы сплотились — и удача повернулась к нам. Мы реально показывали чемпионскую игру в том сезоне, играли как роботы. Это принесло результат», — поделился секретом успеха Овечкин.

«Пока у меня есть здоровье, буду играть за сборную»

Однако особенным местом для Александра во все времена оставалась сборная России. Он всегда был готов приехать в национальную команду, если позволяло здоровье. В результате Овечкин девять раз завоёвывал медали чемпионатов мира различного достоинства.

«Пока у меня есть здоровье, буду играть за сборную. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если же мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за национальную команду — адаптация к большим площадкам», — объяснил форвард.

При этом хоккеист признался, что до сих пор хочет выиграть Олимпийские игры и был очень рад, когда сборная России обыграла Германию в финале ОИ-2018 в Пхёнчхане.

Назвал Овечкин и пятёрку мечты, состоящую из партнёров по сборной России. В неё он включил Александра Сёмина, Сергея Фёдорова, Андрея Маркова и Илью Никулина.

«С этими ребятами всех бы разорвали на Олимпиаде. Люблю играть против американцев и канадцев. Сказывается ли на нас неприятная политическая обстановка? Нет, к нам, русским, нормально относятся», — добавил россиянин.

Обсуждая тему сборной, вспомнил Овечкин и о забавном эпизоде, произошедшем с ним после победы на ЧМ-2008. Тогда Александр приехал на приём к президенту страны Дмитрию Медведеву в пляжных тапочках. По словам хоккеиста, такой необычный выбор обуви был обусловлен тем, что вся команда вынуждена была отправиться в Кремль прямо с борта самолёта, многие просто не успели переодеться.

Ни одно из интервью с Овечкиным в последнее время не обходится без вопроса о завершении карьеры. Ведь уже в сентябре россиянину исполнится 35 лет. Эта тема поднималась во время общения с Гретцки, затронула её и Абросимова. Александр в ответ признался, что после того, как повесит коньки на гвоздь, хочет вернуться в Россию.

Однако хоккеист поспешил успокоить болельщиков и подчеркнул, что собирается поиграть ещё несколько лет. При этом он пообещал «не обманывать хоккей», если перестанет получать от него кайф.

«Я много раз говорил, что это больше, чем вид спорта, я даже работой хоккей не могу назвать. Даже жена говорит: «Блин, Саш, ты счастливый человек: ловишь кайф от того, что играешь в хоккей, да ещё и зарплату за это получаешь». Скажу честно, я не очень люблю тренироваться, лучше бы были игры — и всё. Это не из-за травм, травм у меня особых не было, я больше кайфую от адреналина, когда выходишь на площадку и надо забить, впечатать кого-то в борт», — признался Овечкин.

Пожалуй, самым трогательным моментом интервью стала демонстрация хоккеистом кроссовок и футболки, которые подарил ему Коби Брайант, погибший в начале года в авиакатастрофе. На майке легендарный баскетболист написал: «Алексу, одному из величайших людей всех времён».

«Новость о его гибели — очень тяжёлый момент для всего спортивного мира. Человек-легенда. Ко мне он всегда очень хорошо относился, здоровался и улыбался», — рассказал Овечкин.