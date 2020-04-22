Овечкин: на карантине мы с Кузнецовым играем в футбол

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Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как поддерживает форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Овечкин: на карантине мы с Кузнецовым играем в футбол
  • Reuters

«На карантине мы играем в футбол на открытой площадке с моим тренером Пашей и с Евгением Кузнецовым. Льда нет, но эти не закрыли. Особой паники здесь нет. Все стараются сидеть по домам, но для меня очень важно находиться в движении. Надо поддерживать форму. Сколько мне понадобится, чтобы набрать её перед сезоном, если его возобновят? Думаю, около семи-десяти дней», — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram.

В текущем сезоне россиянин сыграл 68 матчей, в которых набрал 67 очков (48+19).

Ранее бывшая ведущая клубного канала «Спартака» призналась, что мечтала выйти замуж за Овечкина.

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