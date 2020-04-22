Бывшая ведущая клубного канала «Спартака» призналась, что мечтала выйти замуж за Овечкина

Бывшая ведущая на YouTube-канале московского хоккейного клуба «Спартак» Юлия Ушакова рассказала, что в детстве была влюблена в российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«С детства я мечтала выйти замуж за Овечкина, но этого не вышло. В итоге у него девочка, я её не знаю, но она от спорта далека», — сказала Ушакова в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

При этом она отметила, что никогда не была знакома с Овечкиным, но сам хоккеист был её детской мечтой.

«Тогда я говорила: «Вырасту и выйду за него замуж», — подчеркнула Ушакова.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Овечкин признался, что пока не осознаёт величину своих достижений.