Бывшая ведущая клубного канала «Спартака» призналась, что мечтала выйти замуж за Овечкина
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«С детства я мечтала выйти замуж за Овечкина, но этого не вышло. В итоге у него девочка, я её не знаю, но она от спорта далека», — сказала Ушакова в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.
При этом она отметила, что никогда не была знакома с Овечкиным, но сам хоккеист был её детской мечтой.
«Тогда я говорила: «Вырасту и выйду за него замуж», — подчеркнула Ушакова.
34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.
Ранее Овечкин признался, что пока не осознаёт величину своих достижений.