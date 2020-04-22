Овечкин: отцу пришлось бросить работу, чтобы я занимался хоккеем

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих первых шагах в хоккее.
Овечкин: отцу пришлось бросить работу, чтобы я занимался хоккеем
  • Reuters

«Я пришел в хоккей поздно, мне пришлось догонять ребят. В возрасте восьми лет я едва стоял на коньках. У меня было по три тренировки в день. Моему отцу пришлось бросить работу и заниматься мной. Хорошо, что всё получилось, иначе было бы обидно — отец оставил много здоровья и своих сил. Но хоккей я полюбил сразу», — заявил Овечкин в прямом эфире Instagram.

34-летний россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин рассказал, что на карантине он с Кузнецовым играет в футбол.

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