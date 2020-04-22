Овечкин признался, что мечтает стать олимпийским чемпионом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей мечте выиграть Олимпиаду в составе сборной России.

«Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это до сих пор моя мечта. Рад был за ребят в 2018-м», — сказал Овечкин во время прямого эфира в Instagram.

Также хоккеист признался, что для него самым сложным в выступлениях за национальную команду является переход с маленькой площадки на большую.

«Самое трудное — это перестраиваться с маленькой площадки на большую. Мне нужно время на адаптацию. В сборной совсем другая система игры. Во время локаута мне хорошо было на большой площадке. Почти каждую игру забивал. Мне просто нужно время на адаптацию», — добавил хоккеист.

Ранее Овечкин рассказал, что его отцу пришлось бросить работу ради занятий по хоккею сына.