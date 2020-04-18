Выход документального фильма, общение с Гретцки и просмотр хоккея с сыном: чем Овечкин занимается во время карантина

Пресс-служба НХЛ выпустила документальный фильм об Александре Овечкине, в котором рассказала, почему тот является одним из самых узнаваемых хоккеистов в истории. Сам лидер «Вашингтона» побеседовал с легендарным Уэйном Гретцки и посмотрел с сыном матчи финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. О том, как Овечкину удаётся оставаться в центре внимания во время карантина — в материале RT.

Документальный фильм об Овечкине

Несмотря на временную приостановку спортивных соревнований по всему миру из-за пандемии коронавируса, Александр Овечкин остаётся в центре внимания. В этом ему помогает Национальная хоккейная лига (НХЛ), на официальном сайте которой состоялась премьера документального фильма о лидере «Вашингтона». В десятиминутном ролике попытались объяснить феномен Александра Великого и разобраться, почему он является уникальным спортсменом.

В частности, было отмечено, что приезд Овечкина в заокеанскую лигу совпал с возвращением российского хоккея на былые позиции и заставил клубы НХЛ по-новому взглянуть на отечественных спортсменов.

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«В США не привыкли воспринимать русских игроков как ярких индивидуальностей. Тут приезжает Овечкин, который совершенно бешено отмечает свои голы... В этом он затмил многих североамериканцев», — утверждает Павел Стрижевский, обозреватель сайта НХЛ.

Также в видео подчёркивается, что Овечкин является уникальным атлетом с узнаваемым, присущим только ему стилем игры. Так, россиянина сейчас можно считать символом броска в касание из левого круга вбрасывания. До него в такой манере отличались многие коллеги, но именно Александр сделал это своего рода торговой маркой. Филигранное исполнение этого технического приёма помогло ему забросить 706 шайб за карьеру и в 34 года войти в топ-8 лучших снайперов в истории НХЛ.

Ещё одним залогом успеха Овечкина можно назвать невероятную харизму. Благодаря ей форвард стал не просто мастеровитым игроком, а настоящей звездой НХЛ. В 2020 году он является одним из самых известных спортсменов на планете.

«Является ли Овечкин лицом НХЛ? На мой взгляд, нет никаких сомнений. Несмотря на то что там за последнее время появилось множество новых молодых звёзд, самый узнаваемый хоккеист в мире по-прежнему Александр. Когда «Кэпиталз» играл в Лос-Анджелесе, Коби Брайант находил время спуститься в подтрибунное помещение и пожать россиянину руку. Если Лионель Месси в городе, то он идёт в раздевалку «Вашингтона» и встречается там с Овечкиным», — говорится в фильме.

Кроме того, в фильме были приведены слова владельца «Вашингтона». По его словам, после приезда Овечкина в столицу количество занимающихся хоккеем детей выросло на 30%.

«Это гигантский показатель. Появление Овечкина сравнимо с приездом Гретцки в «Лос-Анджелес» и Лемьё в «Питссбург», — отмечают авторы ленты.

Разговор Овечкина с Гретцки

Тем временем сам Александр пообщался с легендой и рекордсменом НХЛ по числу голов, передач и очков Уэйном Гретцки. В период пандемии пресс-служба лиги принялась активно организовывать видеоконференции между хоккеистами, а беседа россиянина с канадцем стала одной из самых ожидаемых. Как минимум потому, что на данный момент Овечкин остаётся единственным игроком, способным отобрать у Гретцки одно из его достижений. Чтобы превзойти 99-го номера в списке снайперов, ему необходимо забросить ещё 189 шайб.

Пока полная версия разговора Овечкина с Гретцки не опубликована, но в сети уже появилось несколько её фрагментов. Так, речь ожидаемо зашла о погоне россиянина за рекордом, а сам канадец выразил надежду, что тому удастся превзойти его результат в 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

«У меня нет ни малейших сомнений, что у него есть прекрасный шанс это сделать. Думаю, что для хоккея это будет замечательно. Это будет прекрасно для Вашингтона и «Кэпиталз», для Алекса и его семьи. Я болею за него как никто другой», — рассказал Гретцки.

Сам Овечкин признался, что для него огромная честь общаться с Гретцки и что тот всегда выражал ему поддержку. Кроме того, он заявил, что недавно получил в подарок игровую клюшку легендарного канадца.

«Очевидно, все знают, что я коллекционирую клюшки. Сейчас у меня их около 100. После совместного ужина (в 2017-м) я спросил у Уэйна: «Можете дать мне одну из клюшек, которую вы использовали в матчах. Не знаю, остались ли у вас ещё такие». И он ответил: «Да. Выиграй Кубок Стэнли, и я подарю тебе одну», — цитирует Овечкина портал RMNB.

Неизвестно, послужило ли это дополнительной мотивацией для россиянина, но уже год спустя он впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Но даже после этого ему пришлось ждать почти два года, прежде чем получить презент от бывшей звезды «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса».

«Мы взяли Кубок, и я сказал (члену пиар-команды «Вашингтона») Сергею, что мне нужна клюшка Уэйна, потому что он обещал мне. Наконец-то я получил её и был счастлив, как маленький ребёнок, которому преподнесли подарок на Рождество. Теперь она в моей коллекции», — сказал россиянин.

Овечкин принёс клюшку на тренировку «Вашингтона» и отметил, что она гораздо тяжелее тех, которыми хоккеисты играют сегодня.

«Когда ты держишь её в руках — и все ребята также почувствовали это, — то понимаешь, как сейчас меняется хоккейный инвентарь. Насколько наши клюшки легче, чем те, которыми играл Уэйн в 1980-х и 1990-х. Это невероятно. Если я буду пользоваться ею, то вряд ли смогу бросать так же сильно, как делаю это сейчас», — заключил Овечкин.

Однако уже 23 апреля Александр и Уэйн вновь встретятся в сети. На этот раз легендарные атлеты сыграют друг с другом в компьютерный симулятор NHL 20. Трансляция состоится на официальном канале «Вашингтона» в Twitch, а триумфатор определится в серии до двух побед. При этом по ходу встречи зрители смогут сделать пожертвования, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Просмотр хоккея с сыном и участие в благотворительных акциях

Кроме того, во время карантина из-за пандемии коронавируса Овечкин выразил желание пересмотреть финальную серию Кубка Стэнли 2018, победа в которой стала одним из важнейших моментов в карьере Овечкина и помогла ему окончательно зарезервировать место в числе величайших хоккеистов. При этом вновь пережить те приятные моменты Александр решил не один, а вместе со своим сыном Сергеем, который появился на свет через два месяца после триумфа «Кэпиталз».

Напомним, тогда «Вашингтон» расправился с дебютантом лиги «Вегасом» в пяти матчах. Причём для «столичных» финальная серия началась неудачно. Их оппоненты имели преимущество своей площадки в первой встрече и уверенно воспользовались им, взяв верх со счётом 6:4, но «Кэпиталз» перехватили инициативу и выиграли четыре встречи подряд. При этом сам Александр записал на свой счёт три гола и две передачи и получил приз Самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи»).

Успевает Овечкин и заниматься благотворительностью. Вместе с одноклубником Ильёй Ковальчуком он поучаствовал в сборе средств для Ильи Рожковского из Ставрополя. У мальчика диагностирована спинальная мышечная атрофия, а на лечение требуется около 150 млн рублей. Спортсмены выставили на аукцион предметы инвентаря и помогли собрать необходимую сумму.

Кроме того, отличился и сам «Кэпиталз». Так, клуб переправил в продовольственный банк Вашингтона, где нуждающиеся семьи могут бесплатно получить еду, 700 пачек хлопьев, рекламным лицом которых выступает Овечкин.