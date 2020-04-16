Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20

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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграют друг против друга в спортивном симуляторе NHL 20.
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
  • Reuters

«Было так много разговоров о голевом рекорде, потому между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы совместно сделать что-то, чтобы люди могли бы посмотреть и помочь собрать средства для тех, кто в этом нуждается», — цитирует Гретцки The Washington Post.

Мероприятие будет называться «Великий» против «Великой восьмёрки». Трансляция противостояния будет доступна на канале «Вашингтона» на Twitch в 03:00 мск. Хоккеисты сыграют до двух побед.

Овечкин, имеющий 706 шайб в НХЛ, стремится превзойти рекорд Гретцки, на счету которого 894 точных броска.

Ранее Кейн назвал Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ.

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