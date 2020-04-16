Кейн назвал Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ

Звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн признался, что среди всех вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ему труднее всего играть против россиянина Андрея Василевского из «Тампы-Бэй Лайтнинг».

«Я несколько раз убегал против Василевского в отрыв. Кажется, что ты уже его переиграл, а он просто выбрасывает ногу. После того как ты его переиграл, нужно поднять шайбу. Но поднять её над ним у тебя не получается. У него такие длинные и атлетичные ноги!» — приводит слова Кейна Tampa Bay Times.

Василевский является действующим обладателем приза лучшему вратарю НХЛ — Везина Трофи.

Ранее Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ.