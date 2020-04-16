Кейн назвал Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ
- Reuters
«Я несколько раз убегал против Василевского в отрыв. Кажется, что ты уже его переиграл, а он просто выбрасывает ногу. После того как ты его переиграл, нужно поднять шайбу. Но поднять её над ним у тебя не получается. У него такие длинные и атлетичные ноги!» — приводит слова Кейна Tampa Bay Times.
Василевский является действующим обладателем приза лучшему вратарю НХЛ — Везина Трофи.
Ранее Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ.