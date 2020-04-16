Кейн назвал Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ

Короткая ссылка
Звезда «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн признался, что среди всех вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ему труднее всего играть против россиянина Андрея Василевского из «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Кейн назвал Василевского своим самым нелюбимым вратарём в НХЛ
  • Reuters

«Я несколько раз убегал против Василевского в отрыв. Кажется, что ты уже его переиграл, а он просто выбрасывает ногу. После того как ты его переиграл, нужно поднять шайбу. Но поднять её над ним у тебя не получается. У него такие длинные и атлетичные ноги!» — приводит слова Кейна Tampa Bay Times

Василевский является действующим обладателем приза лучшему вратарю НХЛ — Везина Трофи.

Ранее Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить