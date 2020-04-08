Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский надеется, что концовку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) удастся доиграть.

«Думаю, начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо. Всем остаётся сыграть ещё по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас оставались неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности здесь могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти сразу к плей-офф было бы несправедливо», — цитирует Бобровского российская версия официального сайта НХЛ.

Регулярный чемпионат североамериканской лиги был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов по версии игроков НХЛ.