Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ

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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский надеется, что концовку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) удастся доиграть.
Бобровский признался, что хотел бы доиграть регулярный чемпионат НХЛ
  • Reuters

«Думаю, начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо. Всем остаётся сыграть ещё по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас оставались неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности здесь могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти сразу к плей-офф было бы несправедливо», — цитирует Бобровского российская версия официального сайта НХЛ.

Регулярный чемпионат североамериканской лиги был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов по версии игроков НХЛ.

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