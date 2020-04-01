Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов по версии игроков НХЛ

Пресс-служба Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) опубликовала итоги опроса хоккеистов.

По итогам голосования, в котором были опрошены порядка 600 игроков, лучшим голкипером в сезоне-2019/20 стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс. Россиянин Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг» — второй, а голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри — третий. Ещё один российский голкипер — Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» — четвёртый.

В тройку лучших форвардов вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров — четвёртый.

Лучшими защитниками признаны Виктор Хэдман («Тампа»), Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз») и Роман Йоси («Нэшвилл Предаторз»). Четвёртое место поделили Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»).

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований во всём мире, была приостановлена или перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ продлила карантин до 15 апреля.