Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Гретцки

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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» россиянину Александру Овечкину свою клюшку, использовавшуюся в игре.
Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Гретцки
  • Reuters

«Очевидно, все знают, что я заядлый коллекционер клюшек и у меня их почти сотня. После ужина в 2017 году я спросил Уэйна: «Вы можете дать мне игровую клюшку? Я не знаю, у вас ли она всё ещё или нет». Он сказал: «Да. Выиграй Кубок, и я дам тебе клюшку». Мы выиграли Кубок Стэнли, и я сказал нашему пресс-атташе, что мне нужна клюшка Гретцки, потому что он обещал её мне. Когда я наконец получил клюшку, то был счастлив, как маленький ребёнок, получивший рождественский подарок. Она теперь в моей коллекции», — цитирует Овечкина RMNB.

Россиянин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20.

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