Олимпийские чемпионы Пхёнчхана и лучший защитник МЧМ-2020: кто из российских хоккеистов может летом перебраться в НХЛ

Игроки ЦСКА Кирилл Капризов и Илья Сорокин ведут переговоры о переходе в «Миннесоту» и «Айлендерс» соответственно и уже в ближайшее время могут подписать контракты с новыми командами. Защитника СКА Артёма Зуба приглашают пополнить состав «Оттавы», а в услугах одного из лидеров молодёжной сборной России на чемпионате мира 2020 года Александра Романова заинтересован «Монреаль». Кто из российских хоккеистов может в ближайшее время отправиться в НХЛ — в материале RT.

Звёзды ЦСКА

На данный момент в России больше всего обсуждается возможный отъезд за океан двух лидеров столичных армейцев — Кирилла Капризова и Ильи Сорокина. Слухи о желании спортсменов попробовать свои силы в НХЛ ходили давно, поэтому вряд ли кого-то удивили. Последние несколько лет форвард считается одним из самых перспективных российских хоккеистов, а голкипер явно по-другому посмотрел на свои перспективы в лиге после успеха Игоря Шестёркина в «Рейнджерс». Уже по ходу первого сезона бывший страж ворот СКА вытеснил из основы другого россиянина, Александра Георгиева, и легендарного Хенрика Лундквиста.

Судя по последним слухам, вопросы о месте продолжения карьеры обоих игроков уже решены. По информации СМИ, в апреле оба отказались продлевать контракты с ЦСКА и тем самым обозначили свои намерения перебраться в Северную Америку. При этом если в случае с Капризовым уже давно было понятно, что нападающего не удастся удержать в КХЛ, то с Сорокиным всё было не так однозначно. Как минимум по той причине, что в «Айлендерс» его не ждут с распростёртыми объятиями. Это, в частности, обусловлено подбором исполнителей во вратарской линии нью-йоркского коллектива. Семён Варламов и Томас Грайсс — одна из самых надёжных пар голкиперов в лиге (91,4% и 91,3% отражённых бросков соответственно). Однако соглашение немца истекает уже летом и пока не продлено, что может настраивать россиянина на оптимистичный лад.

Капризов же находится в принципиально иной ситуации. На драфте 2015 года он был выбран «Миннесотой» лишь под 135-м номером, но с тех пор изрядно прибавил в цене и теперь рассматривается как одна из будущих звёзд лиги. Судя по всему, в этом не сомневаются и в руководстве клуба, из-за чего всеми силами обхаживают российского голеадора. Генеральный менеджер Билл Герин неоднократно лестно высказывался о молодом нападающем и давал понять, что в команде на него очень рассчитывают.

«Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью, что он уже не раз доказывал как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене. Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Я надеюсь, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут», — цитируют Герина «Известия».

Учитывая уровень конкуренции, Капризов сходу может претендовать на место в первой или второй тройке. В этом плане ему сильно помогает и то, что номинальный правый форвард способен практически без потери качества сыграть и слева. Таким образом, он может либо перейти на противоположный край и войти в связку с Эриком Стаалом и Кевином Фиалой в сильнейшем звене либо расположиться во втором. Его основной конкурент за эту позицию — опытный, но находящийся на спаде Матс Цукарелло. За прошедшие два сезона норвежец набрал суммарно 77 (27 + 50) очков в 113 встречах, что вряд ли можно считать успехом.

Трио из СКА

В сезоне-2020/21 поклонники КХЛ могут не увидеть и трёх игроков петербургского СКА. На данный момент существует информация, что форвард Антон Бурдасов, защитник Артём Зуб и голкипер Алексей Мельничук могут продолжить карьеру в НХЛ. При этом самые ясные перспективы у игрока обороны, на которого рассчитывают в «Оттаве». Об этом открыто заявил генеральный менеджер канадского коллектива Пьер Дорион. Он отметил, что, на его взгляд, спортсмен готов к выступлениям в заокеанском первенстве и может помочь «Сенаторз» в ближайшем будущем.

С учётом нынешнего состояния «Оттавы» Зуб точно не будет там лишним. Коллектив находится в сложном положении и не располагает большим количеством мастеровитых исполнителей как в атакующей, так и в оборонительной линиях. Да, есть очень перспективный Тома Шабо, опытные Никита Зайцев и Майк Боровицки, но этого явно недостаточно. Артём вполне мог бы сходу расположиться во второй паре и регулярно помогать партнёрам на чужой половине площадки. В регулярном сезоне-2019/20 КХЛ он забросил 13 шайб, что подтверждает наличие у него атакующих навыков.

В случае с Мельничуком и Бурдасовым отъезд в НХЛ является менее вероятным. В СМИ ходят слухи, что в услугах голкипера заинтересованы сразу четыре коллектива лиги, но названия их пока не разглашаются. При этом форвард тоже рассматривает возможность вновь попробовать свои силы в Северной Америке. Но, по словам хоккейного агента Шуми Бабаева, приоритетом для Антона является выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а отъезд за океан вполне может поставить крест на этих перспективах.

«У него есть возможность туда поехать, но из-за его семейной ситуации вероятность отъезда 50 на 50. Сейчас мы ведём переговоры со СКА. Если удастся договориться, у Антона будет шанс сыграть на Олимпиаде. Это может перевесить — тогда в НХЛ он уже не поедет», — заявил агент.

Стоит напомнить, что в 2019-м Бурдасов уже предпринимал попытку закрепиться в НХЛ. В сентябре он заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном», но клуб не стал подписывать с ним полноценного соглашения. Во многом виной тому стало то обстоятельство, что из-за проблем с визой россиянин присоединился к коллективу не с самого начала тренировочного сбора. Антон вернулся в КХЛ, где провёл не самый яркий сезон в СКА, набрав 14 (9 + 5) очков в 31 матче.

Молодые дарования

Если вопрос с переездом в «Монреаль» одного из лидеров молодёжной сборной России последних лет, Александра Романова, остаётся открытым, то Андрей Алтыбармакян уже готовится начать карьеру в «Чикаго». Экс-форвард «Сочи» подписал двухлетний контракт с «Блэкхокс» и будет получать $817,5 тыс. в год. При этом 21-летний нападающий не тешит себя надеждами сходу попасть в состав шестикратного обладателя Кубка Стэнли и готов некоторое время провести в АХЛ.

«Я еду в Северную Америку с одной мыслью — играть в НХЛ. И готов приложить все усилия для этого. Но если начну в АХЛ, то ничего страшного. У меня в контракте не будет никаких опций о возвращении, я проведу там два года. Хочу развиваться и прогрессировать. Уехал бы раньше, но началась пандемия, и у меня стали закрадываться мысли остаться на сезон. Но потом решил, что время пришло. В «Сочи» мне не чинили никаких препятствий», — признался хоккеист.

При этом действительно трудно представить, что молодой форвард сходу сможет пробиться в основной состав команды. За место на левом краю ему придётся конкурировать с перспективными Алексом Дебринкатом и Домиником Кубаликом, а также с Брэндоном Саадом, который стал одной из причин обмена Артемия Панарина в «Коламбус». Алтыбармакян вряд ли способен сразу пробиться в топ-6, а в оборонительных тройках будет не так полезен из-за своих невыдающихся по хоккейным меркам габаритов (181 см, 87 кг). Таким образом, ему, скорее всего, не удастся избежать поездки в «Рокфорд Айсхогс», но это определённо пойдёт ему на пользу. Там он сможет окрепнуть, набраться опыта и показать себя перед тренерским штабом.

Романову же, наоборот, прочат место в основной команде «Монреаля» и не стесняются говорить об этом, как и в случае с Капризовым. В феврале генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен открыто заявил, что видит Александра в НХЛ в грядущем сезоне, а его помощник Тревор Тимминс был ещё более щедр на комплименты.

«Очень энергичный хоккеист... По характеру он очень похож на нападающего «Канадиенс» Брендана Галлахера. У него всегда улыбка на лице, он всегда полон энергии, с ним очень интересно. Мы надеемся на лучшее, болеем за него. Надеемся, что его карьера будет успешной и он поможет нашей команде выйти на следующий уровень», — заявил Тимминс.

Подспорьем для отъезда Романова за океан является и тот факт, что, несмотря на свои успехи, он так и не заслужил доверия со стороны тренерского штаба ЦСКА. В прошедшей регулярке Александр в среднем проводил на льду по 12 минут 53 секунды за матч — восьмой результат среди игроков обороны. И это несмотря на то, что он был пятым по показателю полезности (+21) и очкам (7).