Генменеджер «Оттавы» считает, что игрок СКА Зуб уже готов к НХЛ
- РИА Новости
«Мы с Питером Мактавишем лично видели его игру во время поездки за океан. Нашим скаутам, которые также наблюдали за ним на международных турнирах, очень понравился этот хоккеист. Мы считаем, что он готов к НХЛ, но ждём его решения», — цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.
Он выразил надежду, что Зуб подпишет контракт с «Оттавой» и поможет столичному коллективу в ближайшем будущем.
«Но пока мы ждём его решения — останется ли он в КХЛ или переедет в Северную Америку», — добавил генеральный менеджер.
Контракт Зуба со СКА истекает 30 апреля. В прошедшем сезоне КХЛ он провёл 57 матчей, забросил 13 шайб и отметился девятью результативными пасами.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Вегас Голден Найтс» Валентином Зыковым.