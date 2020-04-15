Генменеджер «Оттавы» считает, что игрок СКА Зуб уже готов к НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион заявил, что их скаутам очень понравилась игра российского защитника петербургского СКА Артёма Зуба и ему очень хотелось бы, чтобы хоккеист пополнил ряды канадской команды.

«Мы с Питером Мактавишем лично видели его игру во время поездки за океан. Нашим скаутам, которые также наблюдали за ним на международных турнирах, очень понравился этот хоккеист. Мы считаем, что он готов к НХЛ, но ждём его решения», — цитирует Дориона официальный сайт НХЛ.

Он выразил надежду, что Зуб подпишет контракт с «Оттавой» и поможет столичному коллективу в ближайшем будущем.

«Но пока мы ждём его решения — останется ли он в КХЛ или переедет в Северную Америку», — добавил генеральный менеджер.

Контракт Зуба со СКА истекает 30 апреля. В прошедшем сезоне КХЛ он провёл 57 матчей, забросил 13 шайб и отметился девятью результативными пасами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Вегас Голден Найтс» Валентином Зыковым.