СМИ: ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Вегаса» Зыковым

Московский клуб ЦСКА договорился о подписании контракта с российским форвардом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентином Зыковым.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

В нынешнем сезоне Зыков сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. В ноябре россиянин был выставлен на драфт отказов из-за октябрьского допингового скандала, после которого он был дисквалифицирован на 20 матчей, а в декабре «Вегас» отправил его в свой фарм-клуб в АХЛ «Чикаго Вулвз».

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с хоккеистом Антоном Слепышевым.