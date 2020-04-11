СМИ: Капризов отказался от нового контракта с ЦСКА и хочет сыграть в НХЛ в нынешнем сезоне

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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
СМИ: Капризов отказался от нового контракта с ЦСКА и хочет сыграть в НХЛ в нынешнем сезоне
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, игрок также разорвал отношения с агентом Дэном Мильштейном и намерен начать сотрудничество с одним из агентств, сертифицированных НХЛ. Поскольку сезон КХЛ закончился, а в НХЛ возможно возобновление чемпионата, 22-летний россиянин хотел бы дебютировать в заокеанской лиге ещё в этом сезоне.

Капризов был задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2015 году под 135-м номером. В нынешнем сезоне форвард провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав в них 62 (33+29) очка.

Ранее СМИ назвали города, в которых НХЛ может провести плей-офф.

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