НХЛ представила документальный фильм об Овечкине

Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила фильм, посвящённый российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Документальный фильм получил название «Овечкин: взгляд со стороны».

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Уэйна Гретцки.