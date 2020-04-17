НХЛ представила документальный фильм об Овечкине
- Reuters
Документальный фильм получил название «Овечкин: взгляд со стороны».
34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.
Ранее Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Уэйна Гретцки.