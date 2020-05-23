Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд

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Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что исполком NHLPA проведёт переговоры с НХЛ по поводу возобновления сезона в таком формате, так как сторонам необходимо обсудить некоторые детали.

До этого розыгрыш Кубка Стэнли проводился с участием 16 команд.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ хочет продлить истекающие контракты хоккеистов до фактического окончания сезона.

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