Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд

Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что исполком NHLPA проведёт переговоры с НХЛ по поводу возобновления сезона в таком формате, так как сторонам необходимо обсудить некоторые детали.

До этого розыгрыш Кубка Стэнли проводился с участием 16 команд.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что НХЛ хочет продлить истекающие контракты хоккеистов до фактического окончания сезона.