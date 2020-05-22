СМИ: НХЛ хочет продлить истекающие контракты хоккеистов до фактического окончания сезона

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена продлить истекающие соглашения игроков до момента фактического окончания сезона-2019/20, включая розыгрыш Кубка Стэнли.
СМИ: НХЛ хочет продлить истекающие контракты хоккеистов до фактического окончания сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Athletic.

Контракты хоккеистов Национальной хоккейной лиги с коллективами рассчитаны до 30 июня. Таким образом, в случае возобновления чемпионата существует риск, что соглашения с игроками могут истечь прямо в процессе проведения первенства.

В связи с этим НХЛ намерена продлить срок действия истекающих контрактов до фактического завершения сезона-2019/20. Но для этого руководству лиги придётся достичь соглашения с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, чем его впечатлили граждане США.

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