Хоккеист Гавриков рассказал, чем его впечатлили американцы

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, чем его впечатлили граждане США.
Хоккеист Гавриков рассказал, чем его впечатлили американцы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Конечно, всегда есть некоторые различия, поскольку это разные страны и культуры. Американцы меня впечатлили: они всегда улыбаются», — цитирует Гаврикова пресс-служба «Коламбуса».

По словам российского защитника, можно выгуливать собаку, встречаться с кем-либо из людей в лифте, при этом все будут тебе улыбаться, здороваться и спрашивать, как дела.

24-летний защитник выступал за ярославский «Локомотив» и санкт-петербургский СКА. Состав «Коламбуса» он пополнил в 2019 году. В 69 матчах регулярного сезона он забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что НХЛ не признала гол российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне.

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