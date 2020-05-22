Хоккеист Гавриков рассказал, чем его впечатлили американцы

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, чем его впечатлили граждане США.

«Конечно, всегда есть некоторые различия, поскольку это разные страны и культуры. Американцы меня впечатлили: они всегда улыбаются», — цитирует Гаврикова пресс-служба «Коламбуса».

По словам российского защитника, можно выгуливать собаку, встречаться с кем-либо из людей в лифте, при этом все будут тебе улыбаться, здороваться и спрашивать, как дела.

24-летний защитник выступал за ярославский «Локомотив» и санкт-петербургский СКА. Состав «Коламбуса» он пополнил в 2019 году. В 69 матчах регулярного сезона он забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что НХЛ не признала гол российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне.