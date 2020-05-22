НХЛ не признала лакросс-гол Свечникова лучшим в сезоне
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Об этом сообщается на официальном YouTube-канале НХЛ.
В список десяти лучших взятий ворот сезона попал гол российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, исполненный в стиле лакросс. Ранее в истории Национальной хоккейной лиги ни одному хоккеисту не удавалось забросить в подобном стиле в официальной встрече.
Тем не менее точный бросок Свечникова оказался лишь на третьей строчке. На втором расположился гол нападающего «Калгари Флэймз» Брэди Ткачука в ворота «Нэшвилл Предаторз», а на первом — гол форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в игре с «Торонто Мэйпл Лифс».
Примечательно, что ещё один лакросс-гол Свечникова расположился на восьмой строчке.
Ранее канадское издание Sportsnet признало 20-летнего российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова самым прогрессирующим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.