«Неприемлемо и оскорбительно»: хоккеиста «Вашингтона» выставили на драфт отказов за слова о женщинах и одноклубниках

«Вашингтон» выставил своего хоккеиста Брендана Лайпсика на драфт отказов с целью расторжения контракта с ним. Ранее в сети появились скриншоты из группового чата, в котором хоккеист оставлял оскорбительные комментарии в адрес женщин и своих одноклубников. До приостановки сезона из-за пандемии коронавируса Лайпсик конкурировал за место в основном составе «Кэпиталз» с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик оказался в центре главного скандала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) последних недель. Клуб выставил 25-летнего уроженца Виннипега на драфт отказов после того, как он допустил ряд резких высказываний о женщинах и своих партнёрах. В команде Александра Овечкина заявили, что будут добиваться расторжения контракта с хоккеистом.

Неприятности у Лайпсика начались, когда в сети появились скриншоты группового чата в Instagram с его участием, опубликованные пользователем с ником Angelszeee2020. В общем разговоре, к которому также имели доступ игрок «Флорида Пантерз» Джек Родевальд и младший брат Лайпсика Джереми, представляющий университет Манитобы, хоккеист оставил несколько неподобающих реплик о внешности женщин. В частности, он назвал жену своего бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Кингз» Таннера Пирсона «жирной». Помимо этого Лайпсик оставлял комментарии сексуального характера о других неназванных девушках, тоже сопровождая их оскорблениями.

Игрок «Вашингтона» попался и на нелестных высказываниях в адрес своих же одноклубников. Под фотографией с изображением партнёров по звену Гарнета Хэтавэя и Ника Дауда он написал «вот они, неудачники». Внимание пользователей соцсетей привлекла и реплика в отношении ещё одного бывшего напарника Джейка Виртанена из «Ванкувер Кэнакс». По словам Лепйпсика, их «смело можно назвать худшей командой в истории».

После того как пользователь Angelszeee2020 выложил всю переписку с участием Лайпсика, он удалил свой аккаунт, но скриншоты с комментариями нападающего «Кэпиталз» разлетелись по интернету. Клуб незамедлительно отреагировал на скандал со своим игроком, пообещав провести расследование.

«Нам известно о неприемлемых и оскорбительных комментариях, которые Брендан Лайпсик оставил в частной беседе в социальной сети. Мы решим этот вопрос во внутреннем порядке», — заявили The Washington Post в пресс-службе «Кэпиталз».

Вскоре Лайпсику тоже пришлось удалить профиль в Instagram, а в своём Twitter игрок принёс извинения за своё поведение и заявил, что стал жертвой хакерской атаки.

«Вчера учётную запись моего друга в Instagram взломали, и кто-то опубликовал снимки личных бесед, в которых я участвовал. Я признаю, что эти комментарии были неподобающими и оскорбительными, и приношу всем искренние извинения за свои действия. Я намерен извлечь из этого урок и стать лучше, взяв паузу для того, чтобы обдумать, как в дальнейшем вести себя более ответственно и осмысленно. Мне действительно жаль», — написал Лайпсик.

Произошедшее не оставила без внимания НХЛ. Лига пообещала разобраться с инцидентом и дала понять, что считает действия Лайпсика и Родевальда недопустимыми.

«Национальная хоккейная лига решительно осуждает распространившиеся в социальных сетях женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брендана Лайпсика и Джека Родевальда, сделанные в частном групповом чате. В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношению и поведению, вне зависимости от того, где они нашли своё проявление. Мы решим вопрос об этом непростительном поведении совместно с причастными клубами и игроками», — отметили в НХЛ.

Первым наказание по итогам скандала понёс Джереми Лайпсик. Он был исключён из хоккейной команды университета Манитобы, в которой отыграл два года. «Флорида» пока не стала предпринимать конкретных действий по поводу Родевальда, который ещё не провёл ни одного матча за команду, но осудила его участие в чате.

Главному же герою всей этой истории теперь придётся искать себе новую команду и, что вполне возможно, за пределами НХЛ. За свою карьеру Лайпсик поиграл в шести разных клубах лиги и провёл 187 матчей в регулярном чемпионате, набрав 59 очков. В «Вашингтоне» он провёл один сезон, в течение которого забросил три шайбы и отдал восемь передач партнёрам.

Исключение Лайпсика из состава «Кэпиталз» может оказаться хорошей новостью для российского нападающего команды Ильи Ковальчука. Они конкурировали друг с другом за место в команде, и, пока регулярный чемпионат в НХЛ не был прерван из-за пандемии коронавируса, тренеры отдавали предпочтение 37-летнему олимпийскому чемпиону. Теперь шансы Ковальчука подписать новый контракт с «Вашингтоном» могут вырасти.