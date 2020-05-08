СМИ: НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает возможность проведения розыгрыша Кубка Стэнли с участием 24 команд.

По информации The Score, 6 мая состоялось заседание комитета по возобновлению сезона. В ходе него стало известно, что руководство НХЛ обсуждало возможность проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд.

При этом в издании отметили, что вариант с 24 коллективами становится наиболее популярным.

Таким образом, НХЛ сможет избежать необходимости доигрывать регулярный чемпионат и сразу перейти к розыгрышу Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Флорида Пантерз» Павел Буре и экс-форвард «Баффало Сейбрз» Александр Могильный вошли в топ-16 лучших правых атакующих хоккеистов в эпоху расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).