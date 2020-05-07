НХЛ включила Буре и Могильного в рейтинг лучших правых форвардов в эпоху расширения

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Флорида Пантерз» Павел Буре и экс-форвард «Баффало Сейбрз» Александр Могильный вошли в топ-16 лучших правых атакующих хоккеистов в эпоху расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В список были включены 16 лучших правых форвардов НХЛ за последние 53 года, которые были выбраны на основании голосования авторов портала.

В итоге лучшим правым форвардом эпохи расширения НХЛ был признан чех Яромир Ягр. На втором месте оказался канадец Майк Босси, на третьем — его соотечественник Ги Лефлёр.

Лучшим из россиян стал Павел Буре, известный по выступлениям за «Ванкувер» и «Флориду», расположившийся на 11-й строчке. За свою карьеру он набрал 779 (437 голов + 372 результативные передачи) очков в 702 встречах.

На 16-й строчке оказался бывший нападающий «Баффало» Александр Могильный. В НХЛ он провёл 990 матчей и отметился 473 голами и 559 передачами.

Ранее сообщалось, что американское издание New York Post включило российского нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в десятку главных спортивных лиц Нью-Йорка.