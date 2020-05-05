Генменеджер «Спартака» Жамнов считает, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ

Олимпийский чемпион Альбервилля по хоккею генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о том, где продолжит карьеру форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук.

«Я думаю, что он подпишет новый контракт в НХЛ... Но о возвращении в КХЛ я с ним не разговаривал», — цитирует Жамнова ТАСС.

Также он признался, что активно общается с Ковальчуком, а также отметил, что поздравил форварда «Вашингтона» с днём рождения.

37-летний Ковальчук известен по выступлениям за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» и «Монреаль». Состав «Вашингтона» он пополнил в 2020-м. Контракт россиянина с клубом истекает летом.

Ранее сообщалось, что североамериканские СМИ не включили Ковальчука в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.