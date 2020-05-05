Североамериканские СМИ не включили Ковальчука в состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

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Североамериканский хоккейный портал The Hockey News опубликовал возможный состав сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Североамериканские СМИ не включили Ковальчука в состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • Reuters

На официальном сайте The Hockey News журналисты представили хоккеистов, которые, по их мнению, будут защищать цвета сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Первое звено составили Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Во втором оказались Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), а также Андрей Свечников («Каролина»).

Также в команде оказались Кирилл Капризов («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Никита Гусев («Нью-Джерси»), защитники Иван Проворов («Филадельфия») и Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»). Место в воротах занял его партнёр по команде Андрей Василевский.

При этом в команде не оказалось Ильи Ковальчука, выступавшего как на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, так и на последнем чемпионате мира в Словакии.

Ранее бывший голкипер санкт-петербургского СКА Алексей Мельничук объяснил, почему решил подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс».

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