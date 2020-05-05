Мельничук рассказал, почему подписал контракт с «Сан-Хосе»

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Бывший голкипер санкт-петербургского СКА Алексей Мельничук объяснил, почему решил подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
Мельничук рассказал, почему подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • РИА Новости

Как Мельничук рассказал журналистам российской редакции официального сайта НХЛ, у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но он остановился на «Сан-Хосе». 

«Я выбрал «Шаркс», потому что считаю, что мне будет лучше развиваться в этом клубе. Тут много факторов, и я их взвешивал», — заявил Мельничук.

Мельничук признался, что ему с детства нравилась команда из Сан-Хосе, и отметил, что уверен в своём выборе. Также он поблагодарил СКА за предоставленные ему возможности.

21-летний Мельничук на протяжении трёх сезонов выступал за СКА. В сезоне-2019/20 он провёл 16 игр, в которых одержал восемь побед и пропустил 25 шайб.

Ранее сообщалось, что Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе».

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