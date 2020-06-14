Приз Овечкину от фанатов, восхождение Ковальчука на гору и смена амплуа Малкина: россияне готовятся к плей-офф НХЛ

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берубе заявил, что нападающий Владимир Тарасенко прошёл восстановление после операции на плече и готов вернуться на лёд. Евгений Малкин занял место в воротах на тренировке «Питтсбурга», а Александр Овечкин получил награду NHL Fan Choice Awards за «Лучшую гифку». Илья Ковальчук вместе с известным боксёром Геннадием Головкиным совершил восхождение на гору в Калифорнии, а Никита Задоров объявил о скором пополнении в семье. Как российские хоккеисты готовятся к возобновлению сезона — в материале RT.

Возвращение Тарасенко и тренировка Овечкина

Национальная хоккейная лига продолжает подготовку к возобновлению сезона-2019/20. На данный момент точные даты проведения его заключительной части не определены, но хоккеисты уже вновь проводят совместные тренировки и набирают кондиции перед борьбой за Кубок Стэнли. Безусловно, одним из фаворитов можно считать «Сент-Луис». Действующие чемпионы уверенно провели регулярку и это практически без помощи одного из своих лидеров — Владимира Тарасенко, который не выступал с конца октября из-за травмы плеча. Но, как сообщил главный тренер «Блюз» Крейга Берубе, россиянин уже восстановился и готов помочь «Сент-Луису» в сражении за чемпионство.

По словам канадского специалиста, форвард хотел вернуться уже в конце февраля, но сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Берубе отметил, что россиянин вместе с тренерами проделал отличную работу по восстановлению, которая позволила ему поддерживать себя в отличной форме. Наставник также заявил, что Тарасенко уже принимал участие в занятиях на льду.

Возобновили ледовую подготовку и другие звёзды Национальной хоккейной лиги. В их числе и лучший снайпер регулярного первенства Александр Овечкин, в рекордный девятый раз завоевавший «Морис Ришар Трофи». Лидер «Вашингтон Кэпиталз» приехал во Флориду и поработал вместе с соотечественниками из других клубов. Неожиданным стало появление на площадке бывшего игрока обороны «Питтсбург Пингвинз» Дарюса Каспарайтиса.

Видео с тренировки опубликовал и Михаил Сергачёв. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» показал, как обыгрывает партнёра по команде Никиту Кучерова.

Евгений Малкин попробовал себя на другой позиции — в ходе тренировки «Питтсбурга» форвард занял место в воротах и даже парировал бросок одного из партнёров. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли опубликовал этот момент на своей странице в Instagram и написал: «Хоккей, я скучал по тебе».

Несмотря на скомканное завершение регулярки из-за пандемии, Малкин может смело занести её себе в актив. Российский нападающий «Пингвинз» занял 14-е место в гонке бомбардиров с 74 (25 + 49) очками, но для этого ему потребовалось всего 55 матчей. Если бы не травма, он мог оказаться значительно выше, учитывая, что в среднем за игру нападающий набирал 1,35 балла. По этому показателю он занимает пятое место, уступая лишь Давиду Пастрняку, Артемию Панарину и дуэту из «Эдмонтона» в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Повреждение также лишило Малкина возможности претендовать на индивидуальные награды по окончании сезона, зато подсластить пилюлю попытались журналисты и партнёры по команде. Так, американский портал Pensburgh признал его автором лучшего гола «Пингвинз» в соревновательном году. Самой красивой была названа шайба россиянина в противостоянии с «Вашингтоном» в феврале 2020-го, когда тот в одиночку расправился с защитником соперника Джоном Карлссоном и голкипером Брэйденом Холтби. Также Евгений был выдвинут в числе кандидатов на «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В случае успеха он может стать первым в истории представителем России, взявшим данный приз.

Награды болельщиков НХЛ и мастерство Василевского

НХЛ опубликовала результаты Fan Choice Awards — ежегодной премии, в рамках которой награды игрокам присуждаются на основании голосования болельщиков. Среди россиян особо отметились Овечкин, Панарин и Бобровский. Александр получил приз за «Лучшую гифку», а его соотечественники были названы лучшей дружеской парой лиги (Best Bromance). Короткий видеоролик, на котором капитан «Вашингтона» неожиданно влезает в кадр, заслоняя собой ребёнка в худи коллектива, поддержали 31,1% респондентов. При этом Артемий и Сергей победили более уверенно, склонив на свою сторону 35,4% аудитории. В числе их оппонентов были хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Дуги Хэмилтон.

Панарин вполне мог взять верх и в другой категории, но не сумел обойти игроков своего бывшего клуба. Представители «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин и Ник Фолиньо заняли первое место в номинации «Лучшее празднование гола», а фирменный хай-кик принёс Артемию второе место. Гораздо обиднее должно быть Андрею Свечникову, чей гол в стиле лакросс не был признан самым красивым по итогам чемпионата. Ранее в НХЛ никто не забрасывал шайбу подобным образом, но даже это не помогло ему подняться на вершину. Нападающий «Каролина Харрикейнз» стал лишь третьим, пропустив вперёд как голкипера Пекку Ринне, так и Коннора Макдэвида.

Кроме того, журналисты НХЛ составили рейтинг лучших голкиперов НХЛ среди команд-участниц заключительного отрезка сезона, в котором также не обошлось без россиян. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский расположился на второй строчке и уступил лишь Туукке Раску из «Бостон Брюинз». Результаты Сергея Бобровского из «Флорида Пантерз» заметно скромнее. Один из самых высокооплачиваемых стражей ворот первенства и двукратный обладатель «Везина Трофи» занял лишь 15-е место. Ниже лишь Робин Ленер из «Вегас Голден Найтс».

Подъём на гору Ковальчука и пополнение в семье Задорова

Партнёр Овечкина по «Кэпиталз» Илья Ковальчук не был удостоен номинацией на премию, зато провёл время с пользой. В компании чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина и детей он поднялся на гору Сан-Гаргонио в Калифорнии. Данная вершина является высшей точкой хребта Сан-Бернардино — 3506 метров над уровнем моря. Соответствующие фотографии хоккеист опубликовал в Instagram, сопроводив комментарием: «Мальчишник».

Ещё более знаменательное событие произошло в семье Михаила Григоренко. Он сообщил, что в третий раз стал отцом. Форвард «Коламбуса» опубликовал фотографию новорожденного сына Александра в социальной сети, отметив, что тот появился на свет 22 мая.

А защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров готовится стать отцом во второй раз. Он рассказал, что они вместе с женой Александрой ждут второго ребёнка. По словам спортсмена, пополнения стоит ждать осенью.