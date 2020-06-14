Свечников уступил в голосовании за «Лучший гол сезона» по версии фанатов НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников занял третье место в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Лучший гол сезона».

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

За гол Свечникова в стиле лакросс проголосовали 20,0% респондентов. Это позволило российскому форварду «Каролины» занять третье место в голосовании за «Лучший гол сезона» по версии болельщиков лиги.

Первую строчку занял голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (42,3%), на втором месте оказался форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25,0%), на четвёртом — нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук (12,7%).

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял второе место в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Лучшее празднование гола».