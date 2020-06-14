Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола» по версии фанатов НХЛ

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял второе место в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Лучшее празднование гола».
Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола» по версии фанатов НХЛ
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

За российского форварда проголосовали 29,3% респондентов, что позволило ему занять вторую строчку. На первом месте оказались хоккеисты его бывшего коллектива «Коламбус Блю Джекетс» — голкипер Элвис Мерзликин и форвард Ник Фолиньо (34,2%).

Третью строчку заняла команда «Каролина Харрикейнз» (28,4%), на четвёртой расположился нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (8,1%).

В НХЛ Панарин известен по выступлениям за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус». Состав «Рейнджерс» он пополнил летом 2019 года. В первом же сезоне он набрал 95 (32 + 63) очков в 69 матчах.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» по версии фанатов НХЛ.

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