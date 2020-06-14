Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» по версии фанатов НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в номинации «Лучшая гифка сезона» в голосовании болельщиков Fan Choice Awards.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В голосовании болельщиков Fan Choice Awards победила анимация, на которой представлен сын российского нападающего Александра Овечкина Сергей. Свои голоса за неё отдали 31,1% фанатов.

Также на победу претендовали форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, голкипер «Сент-Луиса» Райан Миллер и форвард «Вегаса» Марк Стоун.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На его счету одна победа в Кубке Стэнли, а также множество индивидуальных наград. В частности, россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи».

Ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших голкиперов среди 24 команд, которые примут участие в заключительной части сезона-2019/20.