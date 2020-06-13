Василевский занял второе место в рейтинге лучших голкиперов команд — участниц плей-офф НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших голкиперов среди 24 команд, которые примут участие в заключительной части сезона-2019/20.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Первое место в рейтинге лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги занял вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск. На второй позиции оказался россиянин Андрей Василеский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Тройку лидеров замкнул Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

При этом одноклубник Александра Овечкина, вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, занял девятое место, а россиянин Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» расположился на 15-й строчке. Всего в рейтинг вошли 16 вратарей.

Ранее стало известно, когда Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявит два города, в которых будут проводиться матчи заключительной части сезона-2019/20, включая игры плей-офф.