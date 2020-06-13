СМИ сообщили, когда НХЛ объявит места проведения заключительной части сезона-2019/20

Стало известно, когда Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявит два города, в которых будут проводиться матчи заключительной части сезона-2019/20, включая игры плей-офф.

Как информирует Las Vegas Review-Journal, 22 июня НХЛ объявит о местах проведения заключительной части сезона-2019/20. При этом уточняется, что одним из возможных городов, которые примут матчи плей-офф лиги станет Лас-Вегас.

Как отмечается, в заключительном этапе сезона Национальной хоккейной лиги примут участие 24 команды. Сначала они определят обладателей заключительных, восьмых путёвок в плей-офф от Западной и Восточной конференций, после розыгрыш Кубка Стэнли продолжится в привычном формате.

Ранее пресс-служба клуба НХЛ «Бостон Брюинз» сообщила, что результат теста на коронавирус одного из игроков команды дал положительный результат.