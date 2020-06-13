СМИ сообщили, когда НХЛ объявит места проведения заключительной части сезона-2019/20

Короткая ссылка
Стало известно, когда Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявит два города, в которых будут проводиться матчи заключительной части сезона-2019/20, включая игры плей-офф.
СМИ сообщили, когда НХЛ объявит места проведения заключительной части сезона-2019/20
  • Reuters

Как информирует Las Vegas Review-Journal, 22 июня НХЛ объявит о местах проведения заключительной части сезона-2019/20. При этом уточняется, что одним из возможных городов, которые примут матчи плей-офф лиги станет Лас-Вегас.

Как отмечается, в заключительном этапе сезона Национальной хоккейной лиги примут участие 24 команды. Сначала они определят обладателей заключительных, восьмых путёвок в плей-офф от Западной и Восточной конференций, после розыгрыш Кубка Стэнли продолжится в привычном формате.

Ранее пресс-служба клуба НХЛ «Бостон Брюинз» сообщила, что результат теста на коронавирус одного из игроков команды дал положительный результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить