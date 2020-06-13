Малкин занял место в воротах на тренировке «Питтсбурга»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продемонстрировал вратарские навыки на тренировке команды, проводящей подготовку к возобновлению сезона-2019/20.
Малкин занял место в воротах на тренировке «Питтсбурга»
  • Reuters

Видеозапись фрагмента тренировки Малкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео российский форвард занимает позицию в воротах и даже отражает бросок одного из своих одноклубников. При этом Евгений сопроводил видео подписью: «Хоккей, я скучал по тебе».

33-летний форвард также известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург». В 2006 году Малкин пополнил состав «Питтсбурга», за который выступает по сегодняшний день. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а также имеет в своём послужном списке ряд индивидуальных наград, включая «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

Ранее американские СМИ признали Малкина автором самого красивого гола «Питтсбурга» в сезона-2019/20.

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