Малкин занял место в воротах на тренировке «Питтсбурга»
- Reuters
Видеозапись фрагмента тренировки Малкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
На видео российский форвард занимает позицию в воротах и даже отражает бросок одного из своих одноклубников. При этом Евгений сопроводил видео подписью: «Хоккей, я скучал по тебе».
33-летний форвард также известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург». В 2006 году Малкин пополнил состав «Питтсбурга», за который выступает по сегодняшний день. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а также имеет в своём послужном списке ряд индивидуальных наград, включая «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи».
Ранее американские СМИ признали Малкина автором самого красивого гола «Питтсбурга» в сезона-2019/20.