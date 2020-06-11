Американские СМИ признали Малкина автором самого красивого гола «Питтсбурга» в сезоне

Американский портал Pensburgh опубликовал рейтинг лучших голов команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в регулярном сезоне-2019/20.

Как сообщается на официальном сайте Pensburgh, автором самой красивой заброшенной шайбы регулярного сезона-2019/20 в составе «Питтсбурга» признан российский центрфорвард Евгений Малкин. Гол был оформлен в матче с «Вашингтоном», который состоялся в феврале 2020 года. Нападающий эффектно разобрался с защитником «Кэпиталз» Джоном Карлсоном и голкипером Брэйденом Холтби.

На втором месте оказалась шайба канадского нападающего Сидни Кросби, которую он забросил в ворота «Колорадо» в октябре 2019 года. На третьей позиции расположился гол в исполнении защитника Криса Летанга в противостоянии с «Далласом».

Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз», а также дважды завоёвывал «Арт Росс Трофи», по разу брал «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Ранее Профессиональная ассоциация хоккейных авторов объявила имена номинантов на ежегодную награду «Билл Мастертон Трофи», вручаемую игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.