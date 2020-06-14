Тренер «Сент-Луиса» рассказал о форме Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал о состоянии российского нападающего команды Владимира Тарасенко, который из-за травмы не появлялся на льду с октября.

«Он в хорошей форме. До приостановки сезона он был готов к возвращению. Владимир проделал хорошую работу, чтобы восстановиться. Хорошо поработал также и тренерский штаб. Тарасенко держал себя в отличной форме. Набрал даже лучшую форму, чем в сентябре. Владимир готов вернуться», — приводит слова Берюбе The Athletic.

Тарасенко получил травму 24 октября, после чего перенёс операцию на плече. Россиянин сыграл в десяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав десять очков (3+7).

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