Девятый «Морис Ришар Трофи» и рождение второго сына: как 27 мая 2020 года стало особенным днём в жизни Овечкина

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи». Об этом стало известно после того, как руководство лиги приняло решение завершить регулярный чемпионат досрочно и приступить к розыгрышу Кубка Стэнли. Россиянин разделил первое место с чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. В активе обоих хоккеистов по 48 заброшенных шайб. Кроме того, капитан столичной команды объявил о рождении второго сына.

Девятый «Морис Ришар Трофи»

В жизни капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за сутки произошло сразу два радостных события. Сначала стало известно, что российский нападающий получит престижную награду «Морис Ришар Трофи» сезона-2019/20, а спустя несколько часов хоккеист сообщил о том, что во второй раз стал отцом.

Приз лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вручается по итогам регулярного чемпионата. В середине марта было принято решение приостановить турнир в связи с пандемией коронавируса. На тот момент «Вашингтону» предстояло сыграть ещё 13 матчей. До недавнего времени судьба турнира оставалась неизвестной, однако 27 мая комиссар Гэри Беттмэн объявил о том, что сезон возобновится сразу с розыгрыша Кубка Стэнли.

На момент вынужденной паузы в активе Овечкина значились 48 заброшенных шайб. Первую строчку в списке лучших снайперов он делил вместе с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Для россиянина нынешний «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере, что является абсолютным рекордом лиги. Стоит отметить, что хоккеист не упускал его на протяжении последних трёх сезонов.

Благодаря этому достижению капитан «Вашингтона» вышел на вторую строчку в истории НХЛ по количеству индивидуальных наград, догнав легенду «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Теперь в его активе 18 титулов. Первое место в этом списке с большим отрывом занимает другой легендарный хоккеист — Уэйн Гретцки (34 награды).

Интересно, что подобных успехов не добивался ни один из соотечественников Овечкина, выступавших в североамериканской лиге. Помимо девяти «Морис Ришар Трофи», он является обладателем трёх «Харт Трофи» (наиболее значимому для своей команды) и стольких же «Тед Линдсей Эворд» (самому выдающемуся в лиге), а также по одному разу завоёвывал «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), «Колдер Трофи» (лучшему новичку) и «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф).

Интересно, что судьба главной снайперской награды НХЛ решилась за несколько дней до вынужденной паузы. Овечкин догнал Пастрняка в гонке за этот титул в последнем матче «Вашингтона». Тогда столичная команда на выезде встречалась с «Баффало Сэйбрз», а её капитан отметился заброшенной шайбой, хотя в итоге игра завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Ещё одним претендентом на «Морис Ришар Трофи» являлся нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз с 47 голами. При этом «Вашингтон» провёл на три матча меньше, чем канадская команда и «Брюинз».

Одними из главных минусов в досрочном завершении регулярного чемпионата для Овечкина является то, что ему так и не удалось преодолеть отметку в 50 шайб в девятый раз по итогам сезона, а также сократить отставание от рекорда всех времён. К слову, по этому показателю он мог сравняться с Гретцки и Майком Босси. Всего же на счету россиянина 706 голов, благодаря чему он находится на восьмом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ, две шайбы уступая Майку Гартнеру.

Точная дата старта Кубка Стэнли пока неизвестна. Предполагается, что с 1 июля командам разрешат проводить сборы, а плей-офф начнётся в конце лета или начале осени. За главную награду североамериканской лиги поборются 24 команды.

Рождение второго сына

Спустя всего несколько часов после получения «Морис Ришар Трофи» Овечкин объявил о том, что его супруга Анастасия Шубская родила сына. Мальчика назвали Ильёй. По словам матери, его рост составил 55 см, вес — 3800 г.

«Спасибо тебе, моя любимая Анастасия за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!», — написал Овечкин в Instagram.

Пара узаконила свои отношения в 2017 году. В августе следующего года у них родился первенец, который получил имя Сергей в честь брата хоккеиста. Интересно, что он появился на свет в тот же год, когда Овечкин завоевал свой первый Кубок Стэнли. Вся семья живёт в США, а мальчик постоянным посещает тренировки и матчи своего именитого отца.

В феврале 2020 года Шубская объявила о второй беременности. Некоторые шутят, что пополнение в семье капитана «Кэпиталз» должно продолжить традицию и принести команде ещё один чемпионский трофей.

С рождением сына нападающего поздравили в Федерации хоккея России (ФХР).

«Поздравляем нападающего национальной сборной Александра Овечкина и его супругу Анастасию с рождением второго сына! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Илья Александрович», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.