НХЛ планирует провести сезон-2020/21 в стандартном формате

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что сезон-2020/21 планируется провести в стандартном формате и в полном объёме.

Как сообщает журналист Рик Уэстхэд в Twitter со ссылкой на слова Беттмэна, старт нового чемпионата запланирован на январь 2021 года.

Отмечается, что НХЛ не хочет пересекаться с началом сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который запланирован на декабрь 2020 года.

НХЛ также не собирается отказываться от проведения матча «Зимней классики», в котором в 2021 году должны сыграть «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» в Миннеаполисе.

Беттмэн уже объявил, что регулярный чемпионат досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участия «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что определены составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ.