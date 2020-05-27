В НХЛ подтвердили возобновление сезона, в плей-офф сыграют 24 команды

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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон НХЛ будет возобновлён.

Как сообщает официальный сайт организации со ссылкой на слова Беттмэна, регулярный чемпионат досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участие «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». 

Обычно за трофей борются 16 команд. 

Четыре лучших клуба каждой конференции проведут по три матча между собой в формате круговой системы. Это позволит им изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды параллельно круговому турниру проведут серии до трёх побед. Победители этих противостояний попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным клубам своих конференций. Затем розыгрыш турнира будет продолжаться в обычном формате. 

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд.

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