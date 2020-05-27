Определены составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ

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Стали известны составы групп, в которых сыграют по четыре лучших клуба каждой конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения номера посева в плей-офф.
Определены составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ
  • Reuters

«Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз» сыграют между собой по три матча в Восточной конференции, а «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» сыграют на Западе.

Остальные команды, попавшие в топ-24, сыграют в квалификационном раунде. 

Пары квалификации Восточной конференции выглядят следующим образом:

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

Западная конференция:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс»;

«Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд»;

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс». 

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн уже объявил, что регулярный чемпионат досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участия «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». 

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее комиссар НХЛ рассказал, когда могут состояться матчи плей-офф текущего сезона.

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