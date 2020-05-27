Комиссар НХЛ: ожидаем проведения матчей плей-офф летом

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, когда могут состояться матчи плей-офф текущего сезона.

«Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определён исходя из развития ситуации и нужд игроков», — цитирует Беттмэна сайт НХЛ.

Беттмэн уже объявил, что регулярный чемпионат досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участия «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в плей-офф НХЛ сезона-2019/20 сыграет 31 российский хоккеист.