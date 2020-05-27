В плей-офф НХЛ сезона-2019/20 сыграет 31 российский хоккеист

Из-за того, что в плей-офф этого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступят 24 команды вместо 16, в матчах розыгрыша Кубка Стэнли сыграет 31 россиянин.

Комиссар лиги Гэри Беттмэн уже объявил, что регулярный чемпионат досрочно завершён, в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Таким образом, в розыгрыше Кубка Стэнли не примут участия «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в девятый раз выиграл приз лучшего снайпера НХЛ.