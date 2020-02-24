Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
«Мы очень тебя ждём», — написала Шубская в Instagram, прикрепив семейное фото с хештегом #второйребёнок.
Пара уже воспитывает сына Сергея, родившегося в 2018 году.
Ранее Фетисов выразил мнение, что Овечкин повлиял на переход Ковальчука в «Вашингтон».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube