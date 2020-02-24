Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности

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Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.

«Мы очень тебя ждём», — написала Шубская в Instagram, прикрепив семейное фото с хештегом #второйребёнок.

Пара уже воспитывает сына Сергея, родившегося в 2018 году.

Ранее Фетисов выразил мнение, что Овечкин повлиял на переход Ковальчука в «Вашингтон».

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