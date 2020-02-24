Фетисов считает, что Овечкин повлиял на переход Ковальчука в «Вашингтон»

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что в переходе российского форварда Ильи Ковальчука из «Монреаля Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз» важную роль сыграл капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Вашингтон» нацелен на Кубок Стэнли, потому ветераны, имеющие огромный опыт выступлений в НХЛ и желание побеждать, команде нужны. Думаю, на переход Ковальчука в определенной степени повлияло мнение Саши Овечкина. Надеюсь, Илья выиграет Кубок Стэнли. Он рисковал, возвращаясь в США после продолжительного выступления в КХЛ, однако мне кажется, что «Вашингтон» правильно поступил, сделав выбор в пользу Ковальчука», — сказал Фетисов в интервью iReactor.

На данный момент «Вашингтон» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах.

Ковальчук, сообщалось ранее, заявил, что сам выбрал вариант с «Вашингтоном».