Ошибка и пас Малкина, гол Михеева и дебют Замулы: чем запомнились первые выставочные матчи перед стартом плей-офф НХЛ

Команды Национальной хоккейной лиги провели первые выставочные матчи после пандемии коронавируса. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии», а Евгений Малкин отметился грубой ошибкой в обороне и результативной передачей. Эта встреча также стала дебютной для российского защитника Егора Замулы. Гол Ильи Михеева помог «Торонто» взять верх над «Монреалем». А «Эдмонтон» благодаря дублю Коннора Макдэвида победил «Калгари».

Ошибка Малкина и дебют Замулы

Возвращение профессионального хоккея после пандемии коронавируса можно считать состоявшимся. 1 августа в Торонто и Эдмонтоне должен начаться розыгрыш Кубка Стэнли, но уже сейчас команды Национальной хоккейной лиги начали проводить выставочные матчи, чтобы набрать форму перед официальными играми. 28 июля состоялись три встречи, в первой из которых «Филадельфия Флайерз» обыграла в овертайме «Питтсбург Пингвинз».

Для «Питтсбурга», в чьём первом звене впервые с декабря вышел Джейк Гюнцель, начиналось всё неплохо. Именно с подачи нападающего Конор Шири открыл счёт на шестой минуте. Но затем игра у «Пингвинз» совсем разладилась. Ошибки и недопонимания, которые можно было списать на длительную паузу, стали возникать слишком часто, что не могло не сказаться на итоге матча.

В результате «Филадельфия» ещё до перерыва сумела выйти вперёд. Шон Кутюрье забросил во время отложенного штрафа после пасов Ивана Проворова и Клода Жиру, а под конец периода ужасный обрез в своей зоне совершил Евгений Малкин. Шайба попала на крюк Кевина Хэйза, которому не составило труда послать её в ворота.

«Пингвинз» пытались реабилитироваться, но получалось у них это не слишком удачно — за два первых периода они смогли нанести всего 12 бросков. А самым запоминающимся эпизодом стала смена пятёрок в середине второго периода, когда на льду оказались сразу десять полевых игроков.

Только в заключительной трети у «Питтсбурга» стало что-то получаться, и с передачи Малкина Джейсон Цукер сравнял счёт. Но в овертайме «Флайерз» всё-таки вырвали заслуженную победу. Одним из её соавторов стал и дебютировавший в НХЛ защитник Егор Замула. 20-летний россиянин успел ненадолго выйти на лёд и продемонстрировать свои таланты тренерскому штабу.

Гол Михеева и пропущенные шайбы Прайса

НХЛ постаралась максимально подогреть интерес к выставочным матчам и устроила канадское дерби между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Уверенную победу в нём одержали хозяева льда, которым скоро предстоит начать серию плей-ин с «Коламбус Блю Джекетс».

Уже на 33-й секунде «Торонто» вышел вперёд благодаря Илье Михееву. Для него это был первый матч с декабря, когда 25-летний нападающий получил травму руки. За время тренировочных лагерей он успел повыситься до второго звена и сразу же оправдал доверие тренера. Михеев в касание замкнул пас Джона Тавареса, не заметив, что ему в тот момент противостояли Ши Уэбер и Брендан Галлахер.

Отчасти причастен оказался Михеев и к первому голу «Монреаля». Сразу после его удаления во втором периоде смог отличиться Томаш Татар — фактически команда россиянина ещё играла в меньшинстве, так как добежать до своей зоны он ещё не успел.

Но «Торонто» к тому времени всё равно вёл в счёте, а преимущество в две шайбы быстро восстановил Александр Керфут, который ранее уже отличился голом в меньшинстве. В третьей 20-минутке команды обменялись голами, и вновь без одного полевого игрока «Лифс» чувствовали себя даже лучше. Морган Райлли поставил точку в матче, который стал кошмаром для вратаря «Канадиенс» Кэрри Прайса. Он сумел сделать лишь 19 сейвов после 23 бросков.

Дубль Макдэвида и сейвы вратарей «Эдмонтона»

В ещё одном канадском дерби встретились «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева одного из двух хабов возобновлённого сезона сразу показали, что с ними в плей-офф придётся считаться. «Ойлерз» выиграли со счётом 4:1, при этом нанеся на семь бросков меньше своих соперников.

Уже к восьмой минуте «Эдмонтон» забросил две шайбы в чужие ворота. Кайлер Ямамото добил шайбу после отскока, а Коннор Макдэвид отличился в большинстве. Ассистировал канадцу Леон Драйзайтль, который является главным конкурентом Артемия Панарина за звание лучшего игрока регулярного чемпионата.

В третьем периоде Макдэвид оформил дубль, на сей раз воспользовавшись передачей Патрика Русселя, который и сам забросил шайбу за 33 секунды до этого. Сравниться по полезности с Макдэвидом в этом матче могли только вратари. Микко Коскинен и Майк Смит на двоих совершили 36 сейвов, а единственную шайбу Элиас Линдхольм сумел им забросить только во время розыгрыша лишнего.