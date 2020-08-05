«Каролина» обыграла «Рейнджерс» и вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче квалификации Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в следующий раунд соревнований.
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» и вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Andre Ringuette via USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Каролины» со счётом 4:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, ещё по шайбе забросили Теуво Теравяйнен и Уорен Фёгеле. Единственая шайба «Рейнджерс» на счету Криса Крайдера.

Российский форварды «Нью-Йорка» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями. Голкипер команды Игорь Шестёркин отразил 27 бросков из 30. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал результативную передачу.

«Харрикейнз» одержали победу в серии со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» Варламова обыграл «Флориду» Бобровского в квалификации Кубка Стэнли.

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