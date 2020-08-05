СМИ считают, что в следующем сезоне основным вратарём «Рейнджерс» будет Шестёркин

Портал The Hockey News считает, что поражение в серии квалификации Кубка Стэнли от «Каролина Харрикейнз» подвело черту под карьерой шведского голкипера Хенрика Лундквиста в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В последнем матче Король мог наблюдать за происходящим лишь со стороны. «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из Нью-Йорка из плей-офф. Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестёркиным. Россиянин сделал что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил поддержки от нападения нью-йоркцев», — гласит статья на портале.

«Рейнджерс» в квалификационном раунде уступил «Каролине» со счётом 0:3 в серии. Шведский голкипер защищал ворота команды в первых двух встречах, суммарно проведя 129 матчей плей-офф подряд. В последнем поединке серии играл Шестёркин.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Рейнджерс» и вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.