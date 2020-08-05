СМИ считают, что в следующем сезоне основным вратарём «Рейнджерс» будет Шестёркин
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«В последнем матче Король мог наблюдать за происходящим лишь со стороны. «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из Нью-Йорка из плей-офф. Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестёркиным. Россиянин сделал что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил поддержки от нападения нью-йоркцев», — гласит статья на портале.
«Рейнджерс» в квалификационном раунде уступил «Каролине» со счётом 0:3 в серии. Шведский голкипер защищал ворота команды в первых двух встречах, суммарно проведя 129 матчей плей-офф подряд. В последнем поединке серии играл Шестёркин.
Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Рейнджерс» и вышла в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.