Первый хет-трик Свечникова, гол и победный буллит Кучерова: как прошёл игровой день в Кубке Стэнли

Хет-трик Андрея Свечникова принёс «Каролине» вторую победу над «Рейнджерс» в квалификационном раунде Кубка Стэнли. Единственный гол в составе нью-йоркского клуба оформил Артемий Панарин. В матче между «Тампа-Бэй» и «Вашингтоном» Никита Кучеров открыл счёт и реализовал победный буллит, а Евгений Кузнецов поразил ворота Андрея Василевского с передачи Дмитрия Орлова.

В квалификации плей-офф НХЛ появился первый фаворит на выход в четвертьфинал Восточной конференции. «Каролина» взяла верх над «Рейнджерс» (4:1) и одержала вторую победу в серии, а главными действующими лицами матча стали российские хоккеисты. Андрей Свечников оформил хет-трик, а Артемий Панарин стал автором единственной шайбы в ворота Петра Мразека.

В составе «Рейнджерс» компанию Панарину и Павлу Бучневичу вполне могли составить Игорь Шестёркин или Александр Георгиев, но первый не успел восстановиться после травмы, а второй остался в запасе. Место в воротах нью-йоркской команды занял опытный Хенрик Лундквист, но он отразил всего 88,2% бросков.

После первого периода счёт на табло был равным. В начале встречи Свечников застал врасплох Лундквиста, а на 13-й минуте Панарин восстановил паритет. Артемий помог партнёрам реализовать большинство и разобраться с тремя защитниками и голкипером. Для обоих россиян эти голы стали первыми в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

В отличие от номинальных гостей хозяева не остановились на достигнутом и уже в начале второго периода обеспечили себе комфортный разрыв в счёте. Сначала Свечников продемонстрировал, что отлично действует в неравных составах, а спустя 71 секунду отличился Джордан Мартинук.

В концовке матча россиянин оформил хет-трик. Ассистентом выступил Себастьян Ахо, принявший участие во всех трёх эпизодах, закончившихся голами россиянина.

Свечников стал первым автором трёх голов в матче плей-офф в истории «Харрикейнз», а также всего восьмым хоккеистом в возрасте до 21 года, кому удавалось оформить хет-трик в игре Кубка Стэнли.

Что касается россиян, то последний раз хет-триком в плей-офф НХЛ отмечался форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Это произошло 28 апреля 2015 года в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (4:1).

По окончании встречи дифирамбы в адрес Свечникова звучали как со стороны одноклубников, так и от оппонентов. Наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн признал, что россиянин быстро становится одним из лучших хоккеистов лиги, а главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор поделился радостью от того, что Андрей — его подопечный.

В отличие от «Каролины», другие участники квалификационного раунда плей-офф не смогли записать на свой счёт вторую победу в серии. Хет-трик Коннора Макдэвида позволил «Эдмонтону» выравнять положение в противостоянии с «Чикаго», а гол и результативная передача Адама Лаури помогли «Виннипегу» сравнять счёт в дуэли с «Калгари». И это при том, что на лёд не вышли лидеры «Джетс» Марк Шайфли и Патрик Лайне, получившие повреждения в первой игре. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл 20 минут и провёл два силовых приёма, но на этот раз остался без баллов за результативность.

Также пока ни одного очка за результативность в текущем квалификационном турнире не набрал Евгений Малкин. За первые два матча форвард «Питтсбурга» нанёс суммарно 15 бросков по воротам Кэри Прайса, но ни один из них не стал неберущимся для обладателя «Везина Трофи». Зато удача вновь улыбнулась Сидни Кросби, в 16-й раз в карьере открывшему счёт в матче плей-офф. Подобным могут похвастаться лишь девять хоккеистов, в числе которых Уэйн Гретцки, Марио Лемьё и Яромир Ягр. В отчётном матче в составе «Пингвинз» свои имена на табло зажгли Джейсон Закер и Джейк Гюнтцель, а у «Монреаля» — Еспери Котканиеми.

Помимо встреч квалификационного раунда прошли очередные матчи группового этапа, в рамках которого четыре лучшие команды каждой из конференций борются за более высокий номер посева в первом раунде плей-офф. Для российских болельщиков наибольший интерес представляло противостояние «Тампа-Бэй» и «Вашингтона», в ходе которого на льду появились семь российских спортсменов.

Наиболее ярко себя проявили Никита Кучеров и Евгений Кузнецов. В первом периоде лидер «Лайтнинг» классно раскачал защитника противника, после чего уложил шайбу в дальний угол ворот Брэйдена Холтби. Российский форвард «Кэпиталз» отличился за 28 секунд до окончания второго игрового отрезка. К этому моменту счёт был 2:1 в пользу «Тампы». Кузнецов воспользовался ошибкой Андрея Василевского и сыграл на добивании после броска Дмитрия Орлова.

В оставшееся до конца матча время счёт не изменился, и победитель определился в серии буллитов. Ключевой вновь стала заочная дуэль Кучерова и Кузнецова. Никита сумел реализовать выход один на один, а Евгений не смог переиграть Василевского. «Тампа-Бэй» одержала первую победу в групповом турнире НХЛ и увеличила шансы на завоевание первого номера посева.

Что касается других российских хоккеистов, то они были не так заметны в этот вечер. Александр Овечкин хоть и провёл шесть силовых приёмов, но нанёс всего три броска по воротам «Лайтнинг» за 21 минуту 29 секунд. Илья Ковальчук был не только менее продуктивен, но и находился на площадке, когда Кучеров «расстреливал» Холтби. В этот момент на льду оказался и Михаил Сергачёв, завершивший встречу с положительным показателем полезности.

«Даллас» упустил победу в противостоянии с «Вегасом». После второго периода номинальные гости вели со счётом 3:1, но в третьем умудрились пропустить четыре шайбы за десять минут. У победителей по два очка набрали Вильям Карлссон, Марк Стоун и Нэйт Шмидт, а самым результативным игроком стал Миро Хейсканен. Защитник «Старз» трижды выступил в роли ассистента. Российские легионеры Александр Радулов и Денис Гурьянов остались без набранных баллов, а Гурьянов и вовсе завершил встречу с показателем полезности «-3».