«Виннипег» победил «Калгари» в квалификации плей-офф НХЛ

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«Виннипег Джетс» победил «Калгари Флэймз» (3:2) в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Виннипег» победил «Калгари» в квалификации плей-офф НХЛ
  • © AFP 2020 / Patrick Smith

Голы у «Виннипег» провели Дженсен Харкинс, Адам Лаури и Николай Элерс. За «Калгари» отличились Элиас Линдхольм и Сэм Беннетт.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников из клуба «Каролина Харрикейнз» повторил рекорд Уэйна Гретцки.

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