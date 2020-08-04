«Виннипег» победил «Калгари» в квалификации плей-офф НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Калгари Флэймз» (3:2) в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы у «Виннипег» провели Дженсен Харкинс, Адам Лаури и Николай Элерс. За «Калгари» отличились Элиас Линдхольм и Сэм Беннетт.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников из клуба «Каролина Харрикейнз» повторил рекорд Уэйна Гретцки.